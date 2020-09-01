Bipolar bozukluğu nedir? Bipolar bozukluğu tedavisi var mı?

Bipolar bozukluğu hayatın her alanında karşımıza çıkıyor ve bu rahatsızlığı yaşayan kişiyi psikolojik açıdan huzursuz ediyor. Manik ve depresif dönem olarak ayrılmaktadır. Bipolar bozukluğu olan kişiler ani ruh değişimleri yaşamaktadır.

BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?

Kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, birde içe kapanık bir hal alması durumuna denir. Psikologlar tarafından yapılacak değerlendirmesi büyük önem arz eder. Çünkü, Bipolar bozukluk olan kişi anik depresyon tanımına da uyan ruh hallerine bürünmesine neden olabilir.

BİPOLAR BOZUKLUĞU TEDAVİSİ VAR MI?

Hekim ve aile iş birliği, bipolar bozukluğun tedavi sürecinde etkilidir. Kişi, atakların ciddi bir bölümünde hasta ne hissettiğini, ne yaşadığını anlamayabilir.

Depresif dönemde hasta mutsuzluğundan, hayattan keyif alamamakta sürekli olarak yakınabilir ve hasta bunu fark etmeyebilir. Fakat mani dönemde ise genellikle çevre tarafından fark edilen bir dönemdir. Bu dönemde atak dönemleri oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ

MANİ DÖNEMDE;

Aşırı neşe Olayların merkezinde olma duygusu Hiperaktivite Geçmişe oranla daha az uyku Cinsel dürtülerde artış Aşırı özgüven Odaklanmada güçlük yaşama Halüsinasyon görme Hızlı konuşma Yaratıcılık Alkol ve uyuşturucu kullanımı Sabırsızlık Sürekli para harcama Huzursuzluk gibi duyguların uç noktada yaşanmasıdır.

DEPRESİF DÖNEMDE;