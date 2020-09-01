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  3. Bipolar bozukluğu nedir? Bipolar bozukluğu tedavisi var mı?
01 Eylül 2020 Salı 14:37 | Son Güncelleme:

Bipolar bozukluğu nedir? Bipolar bozukluğu tedavisi var mı?

Bipolar bozukluğu nedir" Bipolar bozukluğu tedavisi var mı"

Bipolar bozukluğu, kişinin iki ruh durumu içerisinde olmasına verilen addır. Yaşamın her alanın karşımıza çıkan Bipolar bozukluğu, manik depresif adı ile de bilinir. Bipolar bozukluğun kesin sebebi henüz bilinmemektedir.

Bipolar bozukluğu hayatın her alanında karşımıza çıkıyor ve bu rahatsızlığı yaşayan kişiyi psikolojik açıdan huzursuz ediyor. Manik ve depresif dönem olarak ayrılmaktadır. Bipolar bozukluğu olan kişiler ani ruh değişimleri yaşamaktadır.

BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?

Kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, birde içe kapanık bir hal alması durumuna denir. Psikologlar tarafından yapılacak değerlendirmesi büyük önem arz eder. Çünkü, Bipolar bozukluk olan kişi anik depresyon tanımına da uyan ruh hallerine bürünmesine neden olabilir.

BİPOLAR BOZUKLUĞU TEDAVİSİ VAR MI?

Hekim ve aile iş birliği, bipolar bozukluğun tedavi sürecinde etkilidir. Kişi, atakların ciddi bir bölümünde hasta ne hissettiğini, ne yaşadığını anlamayabilir.

Depresif dönemde hasta mutsuzluğundan, hayattan keyif alamamakta sürekli olarak yakınabilir ve hasta bunu fark etmeyebilir. Fakat mani dönemde ise genellikle çevre tarafından fark edilen bir dönemdir. Bu dönemde atak dönemleri oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ

MANİ DÖNEMDE;

  1. Aşırı neşe
  2. Olayların merkezinde olma duygusu
  3. Hiperaktivite
  4. Geçmişe oranla daha az uyku
  5. Cinsel dürtülerde artış
  6. Aşırı özgüven
  7. Odaklanmada güçlük yaşama
  8. Halüsinasyon görme
  9. Hızlı konuşma
  10. Yaratıcılık
  11. Alkol ve uyuşturucu kullanımı
  12. Sabırsızlık
  13. Sürekli para harcama
  14. Huzursuzluk gibi duyguların uç noktada yaşanmasıdır.

DEPRESİF DÖNEMDE;

  1. Uzun süre uyuma isteği
  2. Yorgunluk
  3. Keyifsizlik
  4. Olaylara konsantre olmada zorluk çekme
  5. Suçluluk hissetme
  6. Umutsuzluk hali
  7. Sürekli kuşku duyma
  8. İştahsızlık
  9. Sanrılar görme
  10. Uyumada zorluk çekme
  11. Çevresindeki insanlarla sürekli tartışma hali
  12. Azalan cinsel istek
  13. İntihar düşünceleri
  14. Günlük işleri yerine getirememe şeklinde görülür
  15. Karma dönemde ise her iki atağa ait belirtilerinde sıklık

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