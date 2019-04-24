Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8645
  • 6,5729
  • 239.995
  • 96.294
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanına demirledi

Bin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanına demirledi

Bin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanına demirledi

İçerisinde bin 572 turistin bulunduğu Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demir attı.

x

  İçerisinde bin 572 turistin bulunduğu Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer,  Marmaris Limanı'na demirledi. Kruvaziyerrde 616 kişilik mürettebat bulunuyor. Çoğunluğu İspanyol turistlerden oluşan grup, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında Kapalı Çarşı’yı, kale içi ve yat limanını gezdi. Turistler yaptıkları alışverişle çarşı esnafının da yüzünü güldürdü. Turistlerden bazıları, Marmaris ve çevre ilçelere düzenlenen kültür ve çeşitli aktivite turlarına katıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, ´Türkiye´nin Niagara´sı Kapuzbaşı Şel

Yarışmacının bilemediği soru Kayseri için avantaja dönüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

insanların başına gelen en talihsiz olaylar

S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak