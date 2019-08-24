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  3. BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e Salı günü neler gelecek?

BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e Salı günü neler gelecek?

BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e Salı günü neler gelecek"

BİM'in aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'e Salı günü neler gelecek? sorusu yanıt buldu. Herhafta Salı ve Cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler müşterilere uygun fiyat avantajı sunuyor. Tüketiciler birbirinden kaliteli ürünleri indirim fırsatı ile satın alabiliyorlar. BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım...

BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM müşterileri tarafından heyecanla beklenen aktüel ürünler belli oldu. BİM'e Salı günü neler gelecek? sorusu da yanıt buldu. Salı ve Cuma günleri tüketicileri sevindiren aktüel ürünler raflardaki yerini alıyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

BİM'E SALI GÜNÜ NELER GELECEK?
BİM'e 27 Ağustos Saalı günü Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 6700 mAh 99,00 TL'den, Duracell 2’li Düğme Pil 2032 9,95 TL'den,  Duracell 2’ li D Pil 14,95 TL'den, Toparlayıcı Korse Kadın 17,95 TL'den, 2’li Atlet Erkek Çocuk 9,95 TL'den ve  Dijital Baskılı Boxer Erkek 8,95 TL'den raflardaki yerini alacak. 

BİM 27 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

 

BİM 23 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

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