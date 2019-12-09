Bilim insanları: Kedilerin yüz ifadeleri var ama insanlar anlamıyor

Kedilerin ruh halini yorumlayışımız, genellikle tıslamalarına ve mırlamalarına dayanıyor. İlkini gördüğümüzde sinirli, ikincisindeyse keyifli olduğunu düşünüyoruz.

Ancak yeni bilimsel araştırmaya göre kedilerin “yüz ifadeleri” de var ama biz onların ne anlama geldiğini kavramakta zorlanıyoruz.

Kanadalı araştırmacılar, 85 ülkeden gelen 6 binden fazla katılımcıya kedi videoları izletti ve yüz ifadelerinin negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu yorumlamalarını istedi. Çoğu kedi sahibi olan katılımcıların ortalama (doğruluk) puanı yüzde 60’ın altında kaldı. Bu oranı sınav sistemine uyarladığımızda, kedileri anlama sınavından F almış oluyoruz.

The Washington Post’ta yer alan habere göre, katılımcıların yüzde 13’ü iyi performans sergiledi ve kedilerin yüz ifadelerini en az yüzde 75 oranında doğru okudu. Araştırmacılar bu kişileri “kedi muhbirleri” diye niteledi.

Ontario’daki Guelph Üniversitesi’nde davranış biyoloğu ve çalışmanın yazarı Georgia Mason, “Kediler bize yüzleriyle bir şeyler anlatıyor, yetenekliyseniz anlayabilirsiniz” diye konuştu:

Bazı insanlar başarabilir. Bu da orada bir şey var demek. Yani kedileri okumak zordur ama imkansız değildir.

Katılımcıların dörtte üçünü oluşturan kadınlar erkeklerden daha iyi puanlar alırken, yaşlılar da gençlerin gerisinde kaldı. Benzer şekilde veterinerler de kedilerin ifadelerini anlamada diğer katılımcılardan daha iyi olduklarını gösterdi.

Çalışmalarını “catdogwelfare” adlı internet sitesinde özetleyen araştırmacılar, “Bulgularımız, kedilerin de insanlar gibi, farklı duygusal hallerde farklı yüz ifadeleri sergilediklerini gösterdi” ifadelerini kullandı.

“İnsanların bu ifadeleri okumak için eğitilmesi önemli. Çünkü bunlar, kediler ve sahipleri arasındaki bağı güçlendirir ve kedi bakımıyla refahına yardımcı olabilir” diyen araştırmacılar, sözlerini şöyle noktaladı:

Bir sonraki hedefimiz, kedilerin yüz ifadelerini resmi olarak sınıflandırmak.

Independent Türkçe