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Bilgisayar başından kalkmayan oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Bilgisayar başından kalkmayan oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Karabük’te bir kişi, bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği için tartıştığı oğlunu bıçakladı. 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti, baba ise tutuklandı.

Karabük'te bir kişi bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü. 

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ali G., bilgisayar başında fazla vakit geçirdiğini düşündüğü 26 yaşındaki oğlu Emirhan G. ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada baba Ali G., oğlunu bıçakladı.

Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emirhan G. komşularından yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oğlunu öldüren Ali G. ise, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Baba G, ilk ifadesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan 26 yaşından Emirhan G.'ün, girdiği KPSS’yi kazanamayınca kendini eve kapatarak bilgisayarda fazla vakit geçirmeye başladığı iddia edildi. 

DHA

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