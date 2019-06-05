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05 Haziran 2019 Çarşamba 13:09 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:09

Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet Ayyıldız (37) idaresindeki 11 TH 849 plakalı kamyonet, Söğüt-Bilecik kara yolu Yeniköy mevkisinde devrildi.      
Kamyonet sürücüsü Ayyıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Nurbanu (25), Ayşenaz (1) ve Fatma Zehra Ayyıldız (4) yaralandı.      
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

(AA)

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