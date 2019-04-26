Bilecik'te süt tankeri devrildi, 1 yaralı

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bilecik'ten Sakarya istikametine gitmekte olan 48 yaşındaki Mehmet Zeki Karaca yönetimindeki 18 DD 194 plakalı süt tankeri, henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın ardından araçtaki tonlarca litre süt yol kenarına dökülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA