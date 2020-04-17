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Bıçaklı kavgada baba ve oğlu tutuklandı

Bıçaklı kavgada baba ve oğlu tutuklandı

Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Adem (54) ve oğlu Mehmet A. (21), Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Siyahser Mahallesi Mut Caddesi'nde 15 Nisan'da iki grup arasında çıkan kavgada Yalçın Taş (21), kalbinden bıçakla ağır yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan Adem ve oğlu Mehmet A. polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA


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