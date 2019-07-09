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  3. Bıçak bileyen adamın parmağı koptu!

Bıçak bileyen adamın parmağı koptu!

Bıçak bileyen adamın parmağı koptu!

Denizli'nin Tavas ilçesinde bıçak bilerken parmağı kopan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Karacan, evindeki bıçakları bilerken bir parmağını kopardı. Kopan parmağını yanına alan Karacan, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Bu sırada mahalleden geçen itfaiye ekipleri Karacan'ın eline müdahale ederek, kopan parmağı buzla koruma altına aldı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Karacan'ın kopan parmağı operasyonla yerine dikildi. Karacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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