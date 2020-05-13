Bez maske fiyatları belli oldu mu? Bez maske standartları neler, kaç kez yıkanabilir?

Bez maske fiyatları belli oldu mu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yıkanabilir bez maskeler için standartları belirleyerek internet sitesinde yayınladı. Belirlenen standartlarda, maskenin özellikleri, üretimi, tasarımı, temizleme, yıkama, kurutma gibi pek çok durumun nasıl olması gerektiği belirtiliyor. Bez maske standartları neler, kaç kez yıkanabilir? sorularının yanıtı haberimizde…

BEZ MASKE FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Yıkanabilir bez maske standartları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK ve üreticilerle iş birliği ile birlikte belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Ayrıca bu ürünlerin ciddi bir ihracat potansiyeli vardır."

Bez maske ile ilgili fiyat olarak henüz net bir rakam belirtilmedi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin resmi bir açıklama daha yapılacaktır. Güncel bilgilere geldiğimizde haberimiz içerisine eklenecektir.

Bez maske standartlarının TSE'nin internet sitesinde yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları kaydetti;

"Tasarımından üretimine, filtrasyon ekinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar, tüm aşamalarını belirlediğimiz 'Bez Maske Standartları' yayımlandı. TSE'nin hazırladığı standartlara uygun bez maskeler, günlük yaşamımızdaki kullan-at maskelerin alternatifi olacak."

BEZ MASKE STANDARTLARI

Henüz semptom geliştirmemiş veya belirtisiz kalan enfekte kişilerden solunum damlacıklarının atılımını en aza indirerek virüsün yayılmasını azaltmak için kullanılan bez maskeler, standarda göre, küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde sınıflandırıldı.

Standartta, maskenin hangi kumaşlardan üretilmesi gerektiği de yer aldı. Buna göre, maske kumaşları sentetik veya doğal liflerden geliştirilecek, dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle üretilebilecek.

Maskenin sahip olması gereken özellikler ise şu şekilde belirtildi;

"Bileşenlerinde yırtılma, bağlantı noktalarının ayrılma bulunmamalı, nefes alabilir olmalı, uygun şekilde takılabilir ve rahat giyilebilir şekilde tasarlanmalı. Tüm bileşenlerin temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılması kolay olmalı, risk taşımayan malzemeler ile üretilmiş olmalı, tahriş veya olumsuz sağlık etkileri bulunmayan kumaşlardan imal edilmeli, kullanılan kumaş dayanıklı olmalı ve ürünün kullanım ömrü süresince bütünlüğünü korumalı. Kullanıcıyla temas edebilecek kısımlarında kullanıcıyı yaralayabilecek keskin kenarları bulunmamalı."

Standartla birlikte bez maskelerin performansı da üç gösterge üzerinden ölçüldü. Göstergeler, "filtrasyon verimliliği", "solunabilirlik" ve "mikrobiyal yük" olarak belirlendi. Bez maske standardında verimlilik oranı, en az yüzde 90 ve üzeri olarak açıklandı.

BEZ MASKE KAÇ KEZ YIKANABİLİR?

TSE'nin hazırladığı standartla maskenin minimum kaç kez yıkanması gerektiği belirlendi. Buna göre, kolayca takılıp çıkarılabilecek şekilde tasarlanan maskeler, takılma sırasında aşırı sıkma ve rahatsızlığı önlemek için yerinde tutacak kadar güçlü olması gerekiyor.

Öte yandan standarda göre maskenin performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmesi de gerekiyor.

Etiket, ambalajlama ve satış standardına göre bez maskeler, mekanik hasar ve bulaşmayı koruyacak şekilde ambalajlanacak, bu şekilde piyasaya sürülmesi istenen maskelerin işaretleri de şeffaf, görünür ve okunur olacak.