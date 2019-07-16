Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7085
  • 6,4058
  • 257.68
  • 98334.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Beyoğlu'nda yangında can pazarı

Beyoğlu'nda yangında can pazarı

Beyoğlu'nda yangında can pazarı

Beyoğlu’nda bulunan bir gecekonduda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Felçli bir vatandaş mahalle sakinleri tarafından alevlerin içinden kurtarılırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yanlış park edilen otomobilleri mahalli elleriyle kaldırmaya çalışarak itfaiyeye yol açtı.

Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi, Küçük Efem Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.45 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi nedeniyle çevrede büyük bir panik yaşandı. 

Yangının sirayet etmesinden korkan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini beklemeden hortumlarla yangına müdahale etti. Sokak üzerinde otomobillerini yanlış park eden vatandaşlar nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede zorluk yaşadı. Bunu gören vatandaşlar ise park halindeki bir otomobili kendi imkanlarıyla çekerek itfaiyeye yol açtı. 

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi. Kül olan gecekonduda ise yaşlı bir çiftin yaşadığı kaydedildi. Yangın başladığı esnada gecekonduda bulunan felçli bir vatandaşın mahalle sakinleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen yaşlı karı koca olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Felçli vatandaşı evden çıkaran mahalle sakini, "Yangın başlamıştı biz geldiğimize. Camları ve kapıyı kırıp içeri girdik. Biri engelliydi. Felçli olduğu için çıkamıyordu. Yardım bekliyorlardı. İçeri girip aldık kendisini. Alevler büyümeden neyse ki çıkardık kendilerini’’ ifadelerini kullandı. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'dan Murat Boz'a 'para üstü' göndermesi
Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Sporundan çok güzelliği ile konuşuluyor
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
<p>Fetullahçı Terör Örgütü´nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin başından vurduğu Terö

Gazi Turgut Aslan´dan Tokat Gibi Sözler: ´Darbeye Delil Mi Aranıyor? Ben Buradayım!´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Avrupa'nın tarihi üniversiteleri