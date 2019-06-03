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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:52 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:52

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı

Beyoğlu'nda karı koca arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'ndeki bir dairede Moğolistan uyruklu karı koca, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın Sarantuya T. (34) ve eşi Turbadrakh M. (42) birbirini bıçakladı.
Evden ses duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipler, Sarantuya T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Turbadrakh M. ise sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Turbadrakh M'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

(AA)

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