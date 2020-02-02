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  3. Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobilden yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu, bir eğlence kulübünün önünde bekleyen U.T ağır yaralandı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen U.T.'yi ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, otomobille kaçan 4 şüpheliyi silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

AA


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