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  3. Beyoğlu'nda internet kafedeki silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda internet kafedeki silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda internet kafedeki silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda bir internet kafede 4 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım'da Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren 2 kişinin silahla ateş açması sonucu 4 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Yusuf A'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla, Mücahit A'yı saldırıda kullandığı bıçakla gözaltına aldı.

Şüpheliler ile yaralıların daha önce aralarında kavga yaşandığı öğrenildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(AA)


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