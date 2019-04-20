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  3. Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu'nda 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatının büyük bir kısmını kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Beyoğlu'nda 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatının büyük bir kısmını kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi, Müverrih Ali Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ve Fatih ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarında etkisiyle çatının büyük bir kısmını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken yangın çıkan apartmanda oturanlar tahliye edildi.  Etrafta toplananların bazıları yangını seyrederken bazıları ise cep telefonlarıyla yayın yaptı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken apartmanın çatısında hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

DHA

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