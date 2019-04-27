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  3. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda feci kaza

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda feci kaza

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda feci kaza

İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında hızını alamayan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücü otobüsün altına girdi.

 Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü İbrahim Sedatoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcu almak için duran otobüse çarptı. Motosikletli, çarpışmanın etkisiyle savrularak otobüsün altına girdi. Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini beklemeden otobüsün altında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

  Kaza sırasında otobüsün içinde bulunan bir yolcu, "Fren sesi duyduk. Ne olduğunu anlayamadık. Otobüse çarptıktan sonra altına girdi. Otobüsün altındaydı, biz aldık oradan. Sağlık ekiplerine teslim ettik. Durumu çok kötü değildi" ifadelerini kullandı.

  Kaza nedeniyle otobüsün altına giren motosiklet ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak güvenli bir noktaya çekildi. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

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