Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı

Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde bulunan 2 katlı binanın duvarında saat 22.30 sıralarında henüz binmeyen bir nedenle yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada yaşayanların bazıları büyük korku yaşadı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.