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  3. Beyin ölümü gerçekleşen kadın 5 kişiye can verdi

Beyin ölümü gerçekleşen kadın 5 kişiye can verdi

Beyin ölümü gerçekleşen kadın 5 kişiye can verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden Sibel Üstün'ün cenazesine, kuzeni teknik direktör Ertuğrul Sağlam da katıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden kadının organları, 5 kişiye umut oldu. Kuşadası ilçesinde 16 Haziran'da fenalaştıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Sibel Üstün (35), daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine nakledildi. Dün beyin ölümü gerçekleşen Üstün'ün organları ailesinin onayıyla bağışlandı.

Operasyonla organları alınan Üstün'ün karaciğeri, akciğeri, kalbi ve böbrekleri, İzmir'de çeşitli hastanelerde tedavi gören hastalar için gönderildi. Üstün'ün, Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde kılınan cenaze namazına, kuzeni teknik direktör Ertuğrul Sağlam da katıldı. Üstün'ün cenazesi, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

(AA)

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