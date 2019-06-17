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Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Ankara’da dün Beypazarı Şehir Mezarlığı’nın içler acısı halini görüntülemek isteyen Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier’e, D.T. isimli kadın hakaret etti.

D.T.’nin sosyal medyadaki paylaşımları sonrası bir grup, kameramanı darp etti. Telefonuyla olayı görüntüleyen Ünsal'a da engel olan provokatörler kaçtı. Çinier’in ambulansla kaldırıldığı hastanede de saldırı sürdü. Şüphelilerden E.G. gözaltına alınırken, D.T. ile diğer saldırganların bağlantıları araştırılıyor.

MANSUR YAVAŞ YANDAŞI ÇIKTI

Saldırganlardan birinin Mansur Yavaş yandaşı olduğu iddia edildi. Beraber çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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