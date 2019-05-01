Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,6908
  • 245.84
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 'Beyaz Su Şelalesi' güzelliğiyle hayran bırakıyor

'Beyaz Su Şelalesi' güzelliğiyle hayran bırakıyor

'Beyaz Su Şelalesi' güzelliğiyle hayran bırakıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki "Beyaz Su Şelalesi", güzelliğiyle ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Çukurca-Hakkari kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Sabır Dağı'nda kayalıklardan çıkan kaynak suyunun oluşturduğu Beyaz Su Şelalesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlkbaharla birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından su seviyesi yükselen şelaleye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bembeyaz suyun yeşille bütünleştiği bölgede güzel vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

"Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında ilçeye gelen fotoğraf tutkunları, şelalede fotoğraf çekiyor.

Vatandaşlar da yılın sadece iki ayı oluşan şelalede serinlemeye çalışıyor. 

Diyarbakır'dan Çukurca'ya gelen İbrahim Duru, ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, "Dağlardaki kayaların arasından suyun çıktığını gördüm. Her ilden insanın gelip görmesi gereken bir yer. Gerçekten buradaki güzellikler görülmeye değer." dedi.

Ziyaretçilerden Cemre Tan da ilçede son iki yılda gözle görülür bir değişim yaşandığını söyledi.

Çukurca'da Karadeniz Bölgesi'ndeki güzellikleri aratmayan yerler olduğunu anlatan Tan, "İl dışından bu güzellikleri görmeye gelen insanlar var. Daha önce terör dolayısıyla sıkıntılar yaşanıyordu ama şimdi güvenlik anlamında da bir sıkıntı kalmadı. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maduro'dan sert açıklama: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar