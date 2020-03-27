Beştepe Millet Camii nerede? İşte Beştepe Millet Camii hakkında merak edilenler...

Beştepe Millet Camii nerede? Ankara'da bulunan cami hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olamak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı az sayıda kişi ile Beştepe Millet Camii'nde cuma namazının kılınacağını yazılı olarak açıkladı. Konu üzerine vatandaşlar camiyi merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde bulunan Beştepe Millet Cami ile ilgili detaylı bilgi haberimizde.

BEŞTEPE MİLLET CAMİİ NEREDE?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde bulunan Beştepe Millet Camii Ankara'dadır.

BEŞTEPE MİLLET CAMİİ HAKKINDA



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde, halka açık mekânlardan biri olan Beştepe Millet Camii’nin oturum alanı 5.177 m2 ve bir ana kubbe dört yarım kubbe ile örtülü. Bodrum, namaz katı ve mahfil kısmından oluşan camide 3 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Cami, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 60 metreyi bulan dört minareye sahip. Binada namaz alanları ve abdesthanelere dikey ulaşımı sağlayan iki adet asansör mevcut. Cami girişindeki taç kapı, mermer kaplama ve metal süslemelerle oluşturulmuş. Engellilerin rahatça abdest alıp ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemelere sahip olan cami, mimarisi ve süslemeleri bakımından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan diğer yapılarla uyumu ile de dikkat çekiyor. Cami duvarlarına işlenmiş hüsn-i hat yazıları, devlet, adalet, hak, doğruluk konularını içeren ayetlerden seçilmiş. Modern mimari ile Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak nitelenen caminin tüm hüsn-i hat yazıları ve istifleri, Hattat Hüseyin Kutlu’nun imzasını; süslemelerin tasarımı ve tatbiki ise günümüzün önemli kalemişi ustalarından M. Semih İrteş’in imzasını taşıyor.

DİYANET'İN AÇIKLAMASI

"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir." ifadesine yer verildi.

Beştepe Millet Camii'nde Cuma Namazı