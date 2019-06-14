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  3. Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı´nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza  Barbaros Bulvarı´nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Bulvarı´nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Levent istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 60-65 yaşlarındaki adam, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi  

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı- Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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