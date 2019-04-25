Beşiktaş'ta lise öğrencilerine yaya geçidinde minibüs çarptı

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı’nda meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden çıkan 2 öğrenci karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidinin bulunduğu Barbaros Caddesi’ne geldi. Yolun karşısına geçmek için adım attıkları esnada iki öğrenciye seyir halindeki minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öğrenciler havaya fırlayarak yere düştü. Arkadaşlarına minibüs çarptığını gören öğrenciler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralı bir şekilde yatan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı öğrenciler Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine gelen diğer öğrenciler, yaralı arkadaşları için gözyaşı döktü.

"BİRDEN ÖNÜMÜZE ATLADILAR’’

Lise öğrencilerine çarpan şoförün yanında oturan kişi,’’ Bir anda önümüze çıktılar, anlayamadık. Ben şoförün yanında oturuyordum. Sanki havadan önümüze düştüler. Yanımızdan bir araç geçti, onun arkasından önümüzde fırladılar’’ ifadelerini kullandı.

"YAYA GEÇİDİNİ KULLANDIKLARI ESNADA ÇOCUKLARA ÇARPIYOR’’

Minibüs şoförünün lise öğrencilerine yaya geçidinde çarptığını belirten bir görgü şahidi ise, "Yaya geçidinde vuruyor. Şoförle yanındaki arkadaş önlerine aniden fırladıklarını söylemiş. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çocuklar yaya geçidinden geçiyor. Fırladıkları yerde 15 metre ilerisi. Ben tutanak tutulmasını bekledim. Birebir gören arkadaşta aynı şeyleri söylüyor’’ şeklinde konuştu.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)