Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte güncel kandil tarihi..

Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını yapıyor. Ramazan ayından önce son kandil tarihini Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Mübarek Şaban ayı içerisinde bulunan Berat Kandili'nden Müslümanlar Allah'tan bağışlanma ve merhamet dileyecek. İslam dünyası tarafından idrak edilecek bu kutlu gün hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler ve aylar takviminde kandil tarihini açıkladı. Mübarek Berat Kandili 7 Nisan 2020'de idrak edilecek.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesi’nin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allah ü Teâlâ’ya arz olunur.