Benjamin, Boxer ve Clover adlı hayvan karakterler hangi kitapta yer alır? Güven Bana sorusu Benjamin, Boxer ve Clover adlı hayvan karakterler hangi kitapta yer alır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Don Kişot

B: Winnie-the-Pooh

C: Hayvan Çiftliği

D: Moby Dick

Doğru cevap: Hayvan Çiftliği