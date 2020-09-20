20 Eylül 2020 Pazar 01:31 | Son Güncelleme:
Belçika Prensesi askere yazıldı
Belçika Kralı Philippe'in büyük kızı Prenses Elisabeth, Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde askeri eğitime başladı.
18 yaşındaki Prenses, 169 asker silah arkadaşıyla ilk gün içtimaya çıktı. Askeri kamuflajla görüntülenen Prenses Elisabeth silahla ateş talimi de gerçekleştirdi. Belçika ordusuna kabul süreci matematik, Fransızca, Hollandaca dillerinde zorlu sınavları, fizik testleri ve psikolojik değerlendirme içeriyor.