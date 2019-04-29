Bekçilik başvuruları 18 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında kabul edildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının hemen ardından bekçi olmak isteyen adaylar 'Bekçilik yazılı sınav ne zaman? Bekçilik yazılı sınav soruları nasıl olacak?' sorularına yanıt aramaya başladılar. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar arasından başvurusu kabul edilenler önce sözlü bir sınava sonrasında da yazılı bir sınava tabi tutuluyorlar. Sözlü mülakatta 100 puandan değerlendirilen adaylar 70 puan almaları durumunda başarılı sayılacaklar. Mülakatı geçenler ise yazılı sınava alınacak ve kesin sonuçlar ilan edilecek. Bekçilik yazılı sınavı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, başvuruların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılacağı düşünülüyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Bekçi alımı için adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adaylara 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.

Sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.