Bekçilerden kaçtılar, çatıda saklanırken yakalandılar

Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Fatih Sultan Parkı yakınında durumlarından şüphelendikleri iki çocuğun kimlik sorgusu yapmak istedi. Ancak çocuklar kaçtı. Mahalle bekçilerinin peşlerine düştüğü çocuklar, yaklaşık 500 metre ileride müstakil bir eve girmek istedi. Sese uyanıp dışarı çıkan ev sahibini gören çocuklar, bu kez arka sokaktaki 3 katlı binanın kapısını zorlayıp, açarak içeri girdi. Çocukların ardından binaya giren mahalle bekçileri ve gelen polisler, her iki şüpheliyi çatıda saklanırken buldu. Gözaltına alınmak istenen çocuklar direnince arbede çıktı. Arbede sırasında yere düşen bir mahalle bekçisi sağ elinden yaralandı.

İsimlerinin A.K. (15), ve İ.H. (16) oldukları belirlenen çocukların, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve İ.H., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Meslektaşları tarafından hastaneye götürülen yaralı mahalle bekçisinin, elinde kırık oluştuğu saptandı.

(İHA)