Bekçi alımı başvuru sonuçları için heyecan devam ediyor

Bekçi alımı 2019 başvuru sonuçları için net bir tarih açıklanmadı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçen yıl gerçekleştirilen bekçi alımı için başvuru sonuçları 5 hafta içerisinde açıklanmıştı. Bu yılda kesin olmamak ile birlikte Nisan ayının ortalarında sonuçların açıklanması bekleniyor.

BEKÇİ ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alım sınavı tarihi hakkında da henüz net bir tarih bulunmuyor. Geçtiğimiz dönemlerdeki sınavların gerçekleşme tarihine bakıldığında, bekçilik başvurularının tamamlanmasının ardından 3 ay sonra sınavlar yapılmıştı. Bekçi alım sınav tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

BEKÇİ ALIMI SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçi adayları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adaylar toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.