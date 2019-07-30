Begüm'ün organları 4 kişiye hayat oldu

İstanbul Sefaköy’de 21 Temmuz akşamı iki otomobil, önce çarpıştı ardından otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Feci kazada 8 kişi yaralanırken durumu ağır olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal’ın (19) 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Tek çocukları Begüm’ün ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan baba Haluk ile anne Melek Kartal, aldıkları bir kararla kızlarının organlarını bağışladı. Begüm’ün bağışlanan organları sayesinde 4 kişi hayata tutundu. Begüm Kartal’ın cenazesi ise Bursa’da toprağa verildi.

İyileşenlerle teselli bulduk

Organ bağışına nasıl karar verdiklerini anlatan baba Kartal, “Begüm çok paylaşımcı biriydi. Böyle bir şeyi arzu edeceğini düşündük. Doktorlar söylemeden bu kararı verdik” dedi. Anne Melek Kartal da “Bizi teselli eden tek şey Begüm’ün organlarıyla birlikte başkalarının can bulması oldu” diye konuştu.

Her bağış bir can demek

Trafik terörüne çözüm bulunmasını isteyen Kartal Ailesi, organ bağışı çağrısı da yaptı. Anne Melek Kartal , “Diğer insanlar da organlarını bağışlasın, başkalarında can bulsun, yaşasın” dedi.