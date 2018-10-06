E devlet Bedelli askerlik 2018 başvuruları son dakika Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman?

Bedelli askerlik celp dönemleri son dakika açıklaması araştırılıyor. Bedelli askerlik başvuruları Edevlet giriş ekranı araştırılıyor. Bedelli askerlik, 3 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile resmen yürürlüğe girdi. Bedelli askerliğin resmiyet kazanmasıyla birlikte başvuru kılavuzu Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) üzerinden yayımlandı. Bedelli askerlik başvurusu ise E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken, ikinci aşama banka dekontlarıyla birlikte askerlik şubesinde tamamlanacak. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek. 15 Eylül’de silahaltına alınacaklar için celp yerleri 28 Ağustos’ta, 6 Ekim’de silahaltına alınacaklar için 6 Eylül’de açıklama yapıldı. Şimdi gözler üçüncü dönem açıklamasında. Üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edildi. Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun yapılmasının 24 Ekim 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bedellide 4. celpte adı yer alan adayların ise 24 Kasım'da birliklerine teslim olarak, 14 Aralık'ta birliklerinden terhis olmaları bekleniyor.

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BEDELLİ ASKERLİK 4 CELP DÖNEMİ BELLİ OLDU MU?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun yapılmasının 24 Ekim 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bedellide 4. celpte adı yer alan adayların ise 24 Kasım'da birliklerine teslim olarak, 14 Aralık'ta birliklerinden terhis olmaları bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılıyor. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;

1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.

2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Bedelli askerlik celp dönemi yerleri e-devlet ilanı

Birinci celp dönemi tarihi - 15 Eylül 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 28 Ağustos 2018

İkinci celp dönemi tarihi - 6 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 6 Eylül 2018

Üçüncü celp dönemi tarihi - 27 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 27 Eylül 2018.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

ARA CELP DÖNEMLERİ GELECEK Mİ?

Başvurulardan sonra Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara yönelik celp planlamalarının düzene sokulacağı ve başvuru sayılarına göre celp dönemlerinin oluşturulacağı ifade ediliyor.

Diğer yandan ara celp dönemleri kapsamında ise; Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülmekte..

Söz konusu detaylara göre; 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştireceği ve başvuruların, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacağı ayrıca yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edeceği belirtilmiş durumda.

CELP KONTROLLERİ NASIL YAPILIR?

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NERELER?

Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor.

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. Bedelli askerlik tasarısının kabul edilmesiyle birlikte bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve bedelli askerlik kredi oranları merak edilmeye başladı.