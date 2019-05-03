Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9787
  • 6,6783
  • 244.096
  • 93.889
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bebek'te yaya geçidini kullanan köpek kamerada

Bebek'te yaya geçidini kullanan köpek kamerada

Bebek'te yaya geçidini kullanan köpek kamerada

Bebek’te cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidinin başında bekleyen köpeği görünce durarak geçmesine izin verdi. Yaya geçidini kullanan köpek kameralara yansırken, Kağıthane’de ise bir köpek kamyonetin şoför kabininin üzerinde seyretti.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidine yaklaşınca bir köpeğin beklediğini gördü. Bunun üzerine motosikletli bir süre bekleyerek köpeğin ne yapacağını merak etti. Araçların gelmediğini gören köpek yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde çekilen görüntüde ise bir köpeğin kamyonetin şoför kabininin üzerinde seyrettiği görüldü. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı olayda, köpeğin açık havada yaptığı yolculuk kameralara yansıdı.  

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift ayrıldı!
Annelik iddiasını DNA çözecek
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Misafirliğe bir yere gittiğinizde yerinizde oturmayıp sürekli iş yapanlar burada mısınız? Yalnız değ

Misafirliğe Bile Olsa Gittiğim Her Yerde Ben

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Gemiler milli yazılımla birlikte hareket edecek!