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13 Haziran 2019 Perşembe 15:09 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:09

Bayramiç'te evini ateşe verirken kendisini de yakan kişi hastaneye kaldırıldı

Bayramiç'te evini ateşe verirken kendisini de yakan kişi hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini ateşe veren kişi, alevlerin üzerine sıçraması nedeniyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde oturan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Savaş Ö. (44), benzin dökerek evini ateşe verdi. Patlama da meydana gelen evdeki yangın sırasında alevler, Savaş Ö'nün üzerine de sıçradı.

Çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Savaş Ö. ise sağlık görevlilerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Bu kişi, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Savaş Ö'nün yaklaşık 4 yıl önce de evinde yangın çıkardığı öğrenildi.

AA

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