Bayramda A101 açık mı? 2019 A101 bugün çalışma saatleri kaçta açılıyor?

“A101 bugün açık mı?” sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda A101 açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran’da başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar A101’in bugün açılıp açılmayacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz sene A101, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz sene A101, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Ramazan Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2. ve 3. gün açık olması bekleniyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.