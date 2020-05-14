Bayram namazı kaç rekattır, farz mı? Bayram namazı nasıl kılınır, evde kılınır mı? Kılınışı ve anlatımı haberimizde…

Bayram namazı kaç rekattır? sorusunun yanıtı müminler tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının bitişine sayılı günler kaldı. Bayram namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Coronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olması bayram namazının cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bayram namazı evde kılınır mı? sorusunun yanıtı şimdiden gündemde yerini aldı. Bayram namazı kılınışı için haberimizi okuyabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre vaciptir. Her Müslüman erkeğin kılması gereken vacip namazlar arasındadır.

Bayram namazı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda 2 kez kılınır ve 2 rekattan oluşur.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Korona virüsü nedeniyle camiler geçici süreliğine, cemaatle kılınan namazlara kapatılmıştı. Salgın sonrası normalleşme süreci planlamasının yapıldığı ve uygulanmaya başladığı şu günlerde camilerin açılıp açılmayacağı ise merak ediliyor. Camilerin açılmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken; bayram namazı ile ilgili de henüz resmi bir bilgilendirme yapılmış değil. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.