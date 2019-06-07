Bayram mesaisinde yangın faciası: 5 ölü

Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’ndeki 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu. Yangın sırasında içeride dün bayram mesaisine gelen 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yangın, 30’a yakın araçla itfaiye ekiplerinin 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4.5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

'Bu olay hepimizi üzdü'

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta ilk belirlemelere göre 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin, yangını soğutma ve binada mahsur kaldığı tahmin edilen kişi ya da kişileri arama çalışmaları devam ediyor.