Bayburt'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Alınan bilgiye göre, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, Burak Şentürk'ün kullandığı 69 AC 318 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada Bayburt'tan aldığı yolcularla Genç Osman köyüne giden Ensar Cansız idaresindeki 69 M 0002 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, minibüs şoförü Cansız ve 7 yolcusu ile otomobilin sürücüsü Şentürk ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesin kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(AA)