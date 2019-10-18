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  3. Batuhan'ın mucizesi... Türkiye'nin ilk otizmli maraton koşucusu oldu

Batuhan'ın mucizesi... Türkiye'nin ilk otizmli maraton koşucusu oldu

Batuhan'ın mucizesi... Türkiye'nin ilk otizmli maraton koşucusu oldu

Otizmli Batuhan Akgün; ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle katıldığı maratonlarda 10 km koşarak bir ilki gerçekleştirdi. Aynı durumdaki çocuklara umut olan Batuhan’ın hayali ise milli formayla yarışmak.

BÜLENT ŞANLIKAN

Denizli’de 2002 yılında dünyaya gözlerini açan Batuhan Akgün, 3 yaşına kadar konuşmayınca ailesi ‘erkek çocuk geç konuşur’ yanılgısına düştü. Kreşte etrafındakilerle iletişim kurmayan çocuk öğretmenlerin dikkatini çekti. Hastanedeki tetkikler sonucu Batuhan’ın % 90 otizmli olduğu anlaşıldı. Halil ve Selda Akgün çifti, oğullarının sosyalleşmesi için İzmir’e taşınıp Batuhan’ı jimnastik kursuna yazdırdı. Yüzmeyi öğrenen Batuhan, 2 yıl önce antrenörünün teklifiyle Bodrum’daki 10 kilometrelik Bodran Koşusu’na katıldı. İlk kez bu kadar uzun mesafe koşan Batuhan, babasıyla birlikte parkuru tamamladı. 

BEKLE BİZİ İSTANBUL

Aktivite olsun diye yarıştıklarını söyleyen baba Akgün, “Bir ilki gerçekleştirdiğimizi öğrendik. Türkiye’de otizmli bir çocuğun daha önce 10 km koştuğu kayıtlarda yoktu” dedi. Batuhan daha sonra Marmaris’teki koşuda da 10 km’yi tamamladı. Mars Sportif’in antrenman desteği verdiği Batuhan, sırasıyla Bodrum Antalya, İzmir ve İstanbul’da yarı maratonlara katıldı. Son yarışında derecesini yarım saat geliştirerek 10 km’yi 1 saat 6 dakikada tamamladı.  Oğluyla 3 Kasım’daki İstanbul Maratonu’na hazırlanan Halil Akgün, “Hayalimiz Batuhan’ın milli formayı girip, dünyada ülkemizi temsil etmesi” dedi. 

 EVE KAPATMAYIN SPORA YÖNLENDİRİN 

Otizmin aileler için bir sınav olduğunu belirten Halil Akgün, ailelere şöyle seslendi: “Sevgi çocuğun karakterine de iletişimine de yansıyor. Oğlumuzun hayatına sporu entegre ettik, gelişimine büyük katkısı oldu. Bu tarz çocukları odasına koyun akşama kadar aynı şekilde durur ama biz öyle yapmadık. Sosyalleşmesi için her yolu denedik. Çocuğunuzu eve kapatmayın spora yönlendirin.”

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