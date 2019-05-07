Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bıçakçı köyünden Batman'daki yakınlarının taziyesine gelenlerin içinde bulunduğu ve sürücüsü öğrenilemeyen 72 AP 926 plakalı otomobil, Batman Kozluk kara yolunda orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen Eyüp Adanır yönetimindeki 44 PU 232 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin motoru parçalandı. Kazada, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Günce (18) kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA