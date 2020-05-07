Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1786
  • 7,7563
  • 391.751
  • 98658.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Batman'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Batman'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Batman'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Gercüş'ün Yolağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet K'nin eşi Selime K, hayvanlara yem vermek için ahıra gitti.

Selime K. eve döndüğünde Mehmet K'yi kanlar içinde yerde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri boğazı bıçakla kesilen Mehmet K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet K'nin cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Batman'a gönderildi.


Yuvacık Barajı su seviyesi yüzde 100'e yaklaştı

Yuvacık Barajı su seviyesi yüzde 100'e yaklaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kırmızı su kurbağa yavrularına emanet

Çiğ tüketildiğinde zehir saçan besinler