Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada mevkisinde bir botun battığı ihbarı üzere bölgeye hareket etti.

Havadan ve denizden arama çalışması yapan ekipler, batan bottaki yabancı uyruklu 11 kişiyi kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenlerden 4'ü tedavi amacıyla Çeşme Devlet Hastanesine götürüldü.

Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki arama ve tarama çalışmaları devam ediyor.

AA