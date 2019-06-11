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11 Haziran 2019 Salı 21:08 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 21:13

Başkent'te sahte içki operasyon! Öyle bir yerde bulundu ki...

Başkent'te sahte içki operasyon! Öyle bir yerde bulundu ki...

Ankara'da, sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, 118 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi GERSAN Sanayi Sitesi'nde sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan iş yerinde, sahte alkol üretimi yapıldığı ve satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 95 litre sahte alkol, 23 litre etil alkol, 10 şişe aroma, gliserin ve renklendirici, farklı markalara ait 205 boş içki şişesi ile 16 alkollü içki şişesi kapağı, 15 boş anason şişesi ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Operasyonda,  B.D, A.D. ve H.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

(DHA)

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