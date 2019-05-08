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  3. Başkentte bir büfede yangın çıktı

Başkentte bir büfede yangın çıktı

Başkentte bir büfede yangın çıktı

Ankara'da bir büfe çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi Dışkapı Metrosu yanındaki büfede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangını gören mahalle bekçilerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büfenin kepenklerini açmak için yoğun çaba harcarken, yangına bir müddet dışarıdan müdahale etti. 

Yangının elektrik kablolarına sıçramaması için görevli ekipler çevredeki elektrik akımını kesti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından söndürülen yangında büfe kullanılamaz hale geldi.

(AA)

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