Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Başakşehir'deki bir inşaatta göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'deki bir inşaatta göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'deki bir inşaatta göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'deki bir inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 1 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere inşaatta çalışan işçiler de yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi ambulansa alınarak, morga götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri göçüğün meydana geldiği alana şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı'dan ilginç açıklama
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
O kanal kapanıyor!
'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'
Anne Sibel Selçuk, evlerini ana yola bağlayan patikadan her gün sırtında taşıdığı engelli oğlu için

Berat´a engel olan yol bürokrasiye takıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses açıklaması: 13 yaşındayken şüphelendim