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Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın

Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın

Başakşehir'deki Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 9 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, A1 Blok'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki deri deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Suni deri, iplik ve kumaş gibi malzemelerin bulunduğu 4 bin 500 metrekarelik depodaki yangının büyümesi üzerine, İkitelli, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bakırköy, Arnavutköy, Şişli, Kadıköy, Mimar Sinan ve İstinye itfaiye istasyonları da olay yerine geldi. 

İtfaiye ekiplerince binanın içinden ve merdivenli araçlarla binanın dışından yapılan 9 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA

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