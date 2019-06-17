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  3. Başakşehir'de karısını öldüren bir kişi durumu polise bildirerek, intihara teşebbüs etti

Başakşehir'de karısını öldüren bir kişi durumu polise bildirerek, intihara teşebbüs etti

Başakşehir'de karısını öldüren bir kişi durumu polise bildirerek, intihara teşebbüs etti

Başakşehir'de karısını öldüren bir kişi durumu polise bildirerek, intihara teşebbüs etti. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, 13.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eşini öldüren bir kişi durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının cansız bedeni ile karşılaşırken, intihar girişiminde bulunan koca ise hastaneye kaldırıldı. Polisin olayın meydana geldiği dairede incelemeleri devam ediyor.

(DHA)

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