Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu İsrail'de alıkonuldu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, konu ile ilgili kamu oyuna yaptığı açıklamada, Türkiye’ye dönüşü sırasında havaalanında alıkonulduğunu açıkladı. Başkan Kartoğlu açıklamasında “31 Ocak 2020 Cuma akşamı Kudüs’e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonrası İstanbul’a dönmek üzere Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda bulunduğum sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşim ve çocuklarımla birlikte alıkoyulduk.” İfadelerine yer verdi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR!

Konu hakkında ayrıntıları paylaşan Başkan Kartoğlu Siyonist İsrail güçleri tarafından yaklaşık 5 saat süreyle alıkonulduğunu söyledi. Kartoğlu ayrıca alıkoyma işlemi sırasında yetkiler tarafından kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını, yetkililere yönelik sorulara ise cevap verilmediğini belirtti. Başkan Kartoğlu açıklamasında, yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından ancak gece saat 01.50 sularında İstanbul’a dönebildiklerini söyledi.

“KEYFİ OLARAK ALIKOYDULAR!”

Başkan Kartoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum.”