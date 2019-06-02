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02 Haziran 2019 Pazar 09:14 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 09:14

Bartın'da ilginç kaza... Üstgeçitteki araç alt yola devrildi: 5 yaralı

Bartın'da ilginç kaza... Üstgeçitteki araç alt yola devrildi: 5 yaralı

Bartın'da üst geçitten düşen otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Y. (31) idaresindeki 34 BDR 342 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitten düşerek alt yola devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada sürücü Hasan Y, eşi Elif ile çocukları Melike, Hamza ve Hiranur Y. yaralandı. Ters dönen otomobilden sağlık ve jandarma ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki yakınlarını ziyaret etmek için İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

(AA)

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