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  3. Bartın'da abisini av tüfeği ile vuran şüpheli jandarmaya teslim oldu

Bartın'da abisini av tüfeği ile vuran şüpheli jandarmaya teslim oldu

Bartın'da abisini av tüfeği ile vuran şüpheli jandarmaya teslim oldu

Bartın'da tartıştığı abisini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyü Yaylacık Mahallesi'nde, aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen Mustafa (43) ile abisi Hüseyin B. (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa B, abisi ve yanındaki yeğeni Berat B'ye (21) av tüfeğiyle ateş etti.

Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin B'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan oğlu ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin B'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için aynı hastaneye götürüldü.

Şüpheli Mustafa B, jandarmaya teslim oldu.

AA


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