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  3. Barajda kaybolan 3 çocuk için bekleyiş sürüyor

Barajda kaybolan 3 çocuk için bekleyiş sürüyor

Barajda kaybolan 3 çocuk için bekleyiş sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için girdikleri Dilimli Barajı'nda kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğu bekleyiş sürüyor.

Olay, Cumartesi akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi.

Serinlemek için baraja giren yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'dan haber alınamıyor.

Baraj kenarından sabaha kadar ayrılmayan aile ve akrabalarına, sabahın ilk ışıklarıyla ilçeden halkta destek olmak için baraja gelmeye başladı,

Cumartesi akşamından beri süren arama çalışmalarında bekleyiş sürüyor.

İHA

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